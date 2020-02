Fortnite: Dr. DisRespect ancora contro il battle royale di Epic Games

Il buon Dr. DisRespect, come sappiamo, non le manda certo a dire. Celebri le sue quotidiane invettive contro i più disparati titoli (salvo poi camparci con le live): Apex Legends, Call of Duty, PUBG, Rainbow Six e così via.

L'ultimo motivo di polemica riguarda il nuovo update di Fortnite. Nonostante l'hype, il suo giudizio sulle novità introdotte da Epic è stato impietoso già dopo poche ore trascorse in compagnia del gioco.

I motivi, in sostanza, sarebbero la coda lentissima per entrare nei match e una gran quantità di altre cose che al dottore non sono andate giù. "Ho difficoltà a entrare in qualsiasi match", ha detto il Dottore in live. “Immagino che questo gioco stia davvero morendo. E sono così felice. Deve morire. Questo gioco deve morire”.

Il Dottore, sempre durante la live incriminata, ha continuato il proprio teatrino con una "telefonata" da parte del "CEO di Epic Games" durante la quale il vulcanico streamer si è sperticato in mille complimenti (sarcastici, chiaramente) a Epic Games per come sta portando avanti il gioco e per come, in Nord Carolina, stiano pensando fuori dagli schemi.

Che ne pensate? Cosa vi sta piacendo della nuova season? Date ragione al dottore?