Fortnite: Dr Disrespect continua ad attaccare Epic Games

Che tra Dr Disrespect ed Epic Games non corra buon sangue è ormai cosa nota a tutti. Il popolare streamer non perde infatti occasione di criticare gli sviluppatori di Fortnite per via di alcune loro scelte assolutamente non condivide.

Lo streamer, vero nome Guy Beahm, vanta oltre 3 milioni di follower su Twitch e quasi un milione su Twitter, ed è una personalità nota soprattutto per quanto riguarda gli sparatutto, essendo stato egli stesso uno sviluppatore al lavoro su Call of Duty, prima di dar vita al suo personaggio.

Come dicevamo, non è la prima volta che Dr Disrespect critica Epic Games per via di alcune decisioni degli sviluppatori su Fortnite, come ad esempio alcune implementazioni della stagione 7 e 8, o il meta attuale che favorirebbe chi utilizza la Girosfera.

Nei giorni scorsi si sono aperte le qualificazioni alla Fortnite World Cup, e nell'ultima puntata del drama tra il Doc ed Epic, ecco cosa ha scritto Dr Disrespect su Twitter: "Volevo guardare come gioca Tfue durante queste qualificazioni, ma questi sviluppatori sopravvalutati del North Caroline pensano che guardare un mucchio di palle blu sia divertente", chiaro riferimento appunto alla Girosfera.

Posto che non sarà sicuramente l'ultima volta in cui lo streamer polemizzerà con la software house (ricordate il ragequiti di Dr Disrespect su Fortnite di pochi giorni fa?), voi che ne pensate della situazione?