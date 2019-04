Fortnite: per Dr Disrespect, Epic Games è gestita da Demoni Alieni!

Con l'ormai celebre pacatezza che lo contraddistingue, Dr Disrespect ha voluto lanciarsi in un'ardita teoria complottista per "giustificare" il successo planetario di Fortnite e l'irresistibile ascesa di Epic Games nell'olimpo delle aziende videoludiche più influenti dell'industria dell'intrattenimento.

Esortato dal suo pubblico a chiarire i motivi che lo hanno spinto ad attaccare Epic Games e Fortnite con sempre maggiore frequenza attraverso dichiarazioni e con toni che definire "sopra le righe" sarebbe un pallido eufemismo, lo streamer ha spiegato che "Fortnite è di un'altra dimensione. Sembra quasi che ci siano dei demoni laggiù che vogliono che abbia tutto questo successo. Credo proprio che gli sviluppatori siano letteramente dei diavoli, o una sorta di culto demoniaco di cui persino il governo non sa nulla".

Non pago del clamore mediatico che avrebbero provocato queste semplici parole, Dr Disrespect ha voluto rincarare la dose aggiungendo che "potrebbero anche essere degli alieni, per il modo in cui ci stanno manipolando. Questa cosa non è nuova ragazzi, un tempo c'erano la telepatia e i media mainstream, ora avviene tutto attraverso lo sviluppo di videogiochi e dalle parti di Epic ci deve essere un gruppo di creature che fa parte di una specie superiore".

In calce all'articolo trovate la registrazione dello streaming di Dr Disrespect, recentemente salito agli onori della cronaca videoludica per i suoi epici ragequit da Fortnite. Dategli un'occhiata prima i demoni e gli alieni lo cancellino da internet con la complicità degli Illuminati e dei terrapiattisti geocentristi.