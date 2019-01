Fortnite: Dr. Disrespect ha iniziato a giocare con i piedi. Letteralmente.

Dr. DisRespect non smette di far parlare di sé. Dopo gli attacchi al team di sviluppo di Epic Games dei giorni scorsi e reduce dalle aspre critiche a tutti i battle royale, ora il dottore ha deciso di differenziarsi dalla massa di streamer proponendo un'esperienza di gioco diversa.

Dr. DisRespect ha infatti pensato di buttarsi nella mischia dei giocatori che utilizzano sistemi di controllo eclettici e provare una mappatura dei controlli diversa per i suoi stream su Fortnite. E, per dimostrarlo, si è buttato a far streaming...con i piedi.

Il dottore ha semplicemente calibrato una pedaliera per stravolgere la sua esperienza di gioco di Fortnite in qualcosa di differente e, a dir la verità, abbastanza d'effetto. La configurazione, comunque, sembra funzionare abbastanza bene e il dottore sembra anche aver imparato a usare i pedali abbastanza rapidamente, con quei suoi piedoni.

Tutto molto bello e divertente. Ora però sui social e sulla pagina del dottore impazza una semplice questione a cui il dottore ha evitato di rispondere: perché non indossava i calzini? L'esperimento "Footnite" di Dr. Disrespect, comunque, pare esser stato un successo, anche se in molti sperano che la prossima volta indossi almeno i calzini. In effetti non è un bel vedere.