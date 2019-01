Fortnite: Dr. DisRespect si scaglia nuovamente contro Epic Games

Il popolare streamer Twitch, Dr. Disrespect, si è scagliato nuovamente contro Epic Games e il suo battle royale.

Dopo aver abbandonato sia PUBG che Blackout con le consuete polemiche che ne contraddistinguono lo spettacolo, il dottore ha spostato la propria attenzione su Fortnite. Il gigante dello stream ha giocato quasi esclusivamente a Fortnite in questo ultimo periodo ma, molto presto, ha iniziato a lamentarsi dello stato dello stesso.

Sempre con il suo stile pacato ed educato, Dr. Disrespect ha sentito l'impellenza di comunicare al mondo la sua più grande "preoccupazione" sul gioco. Il dottore ha iniziato a chiamare il team di sviluppo "i nerd di Epic della Carolina del Nord", il Dottore si è infuriato per problemi audio, che alla fine ne hanno provocato l'eliminazione.

Il contenuto del messaggio, in sostanza, è questo: "Ehi, nerd della Carolina del Nord, non abbiamo audio! A volte manca l'audio. Questo è un grosso problema". "Questo è un grande, grande problema. Ehi, sviluppatori, avete un grosso problema col vostro team audio"!

Di sicuro in Epic saranno molto contenti di avere un altro enorme streamer attivo nel loro gioco. Il problema, per loro, però non è solo l'audio. Ora, infatti, devono preoccuparsi anche dell'irascibile Dr. Disrespect.