Fortnite: Dr. DisRespect vince e stupisce con una strategia che ha dell'incredibile

, ormai, lo conoscono tutti. È, assieme a Ninja , uno dei volti più famosi di Twitch, specializzato nei battle royale. Dapprima si è gettato su, poi è arrivato l'enorme successo mediatico con

Ci è voluto un po' di tempo prima che DisRespect passasse al nemico (ovvero a Fortnite), perché il titolo targato Epic non lo aveva, sulle prime, conquistato a causa della grafica cartoonesca.

Tuttavia, non poteva certo starsene a guardare in disparte mentre altri streamer gli rubavano la scena guadagnando un mucchio di quattrini.

Ecco, dunque, che anche il Dottore si è gettato nella mischia colmando velocemente il gap che lo divideva dagli avversari. E, nella giornata di ieri, ha mostrato al mondo intero quanto è diventato abile e temibile.

Assieme allo streamer RealKraftyy ha infatti vinto una partita mettendo in campo una strategia...innovativa, che potete vedere in calce alla notizia.

In buona sostanza, nella fase finale i due dovevano riuscire a espugnare il fortino costruito dall'ultimo avversario rimasto. RealKraftyy ha lanciato un razzo su cui, con tempismo perfetto, è saltato DisRespect. Avvicinandosi in volo al fortino, il Dottore è riuscito a prodursi in un headshot pazzesco. Vittoria reale e incredulità dello stesso DisRerspect.