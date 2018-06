Fortnite e Dragon Ball FighterZ sono in arrivo su Nintendo Switch?

Su 4Chan è emerso un presunto elenco di uscite che confermerebbe l'arrivo di Fortnite e Dragon Ball FighterZ su Nintendo Switch. Tra gli altri ci sarebbero anche Paladins, Overcooked! 2 e Killer Queen Black: gli annunci ufficiali arriveranno durante l'E3 2018 di Los Angeles?

Come potete vedere a fondo pagina, il noto insider Nibel ha ripreso il post di 4Chan con l'immagine ritraente la presunta lista trafugata: al suo interno possiamo leggere i titoli di alcuni giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra i quali i già annunciati Mario Tennis Aces, FIFA 19 e Monster Hunter Generations Ultimate.

Ad attirare maggiormente l'attenzione, però, ci sono alcuni titoli non ancora confermati per la console ibrida come Fortnite e Dragon Ball FighterZ, due third party di grande richiamo che verrebbero accolti a braccia aperte dagli utenti Nintendo. Tra i giochi completamente inediti troviamo Overcooked! 2 e Killer Queen Black, di cui si attende ancora un annuncio ufficiale.

Dal momento che stiamo parlando di un rumor non ancora confermato, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di eventuali conferme. Nel caso si trattasse di un'indiscrezione affidabile, sicuramente ne sapremo di più durante la conferenza E3 2018 di Nintendo fissata per le 18:00 italiane del 12 giugno: non mancate all'appuntamento!