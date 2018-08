Fortnite: due giocatori sono riusciti ad entrare nel Cubo Viola di Palmeto Paradisiaco!

L'utente di Reddit Gsonicify si è reso protagonista di una grande impresa, riuscendo in compagnia di un amico ad entrare all'interno del gigantesco cubo viola comparso a Palmeto Paradisiaco nei giorni scorsi.

In tanti stanno cercando di capire a cosa serva questo oggetto misterioso, realizzato in materiale elastico e apparentemente perfetto per effettuare rocamboleschi salti. Dopo numerosi tentativi, Gsonicify ed un amico sono riusciti a saltare dentro il cubo: "il mio compagno di giochi mi è venuto addosso per errore e questo sembra aver alterato la fisica del cubo, così siamo subito riusciti ad entrarci dentro, poi a uscire e rientrare nuovamente."

Cosa contiene il cubo viola? Assolutamente niente, la struttura è infatti totalmente vuota all'interno. Gli autori della scoperta fanno sapere che il bug si è verificato in modalità Parco Giochi mentre non è stato possibile ripetere l'exploit in modalità Battle Royale.

A cosa servirà il misterioso cubo viola di Fortnite? Difficile dirlo, secondo alcune teorie questo oggetto sarebbe fortemente legato a Fortnite Stagione 6 e potrebbe aprire un varco che catapulterà i giocatori nella nuova season, apparentemente al via a metà settembre. Come capita spesso in questi casi, Epic non si è sbilanciata e non ha commentato le speculazioni della community.

Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 14:00 farà il suo debutto l'aggiornamento 5.30 di Fortnite Battle Royale che introdurrà la Granata a Onda d'Urto e la nuova modalità a tempo 50v50 Solid Gold.