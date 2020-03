Fortnite: due nuovi glitch per ottenere facilmente una Vittoria Reale

In queste ore i giocatori di Fortnite sembrano aver scoperto due glitch che permettono di vincere facilmente in Battle Royale ottenendo anche una Vittoria Reale. Si tratta di due exploit che Epic Games potrebbe correggere molto presto, nel frattempo però la community li sta sfruttando per ottenere vittorie in maniera non proprio lecita.

Il primo glitch permette di attivare l'invisibilità, di fatto vi basterà nascondervi in una scatola di cartone impugnando e mirando con un arpione, in questo modo attiverete il glitch e risulterete di fatto invisibili non solo a voi stessi ma anche ai nemici. Il secondo glitch è legato invece all'elicottero Choppa, il quale può volare talmente alto da eludere qualsiasi tipo di colpo, vi basterà utilizzare il rampino e spararlo nel cielo in questo modo resterete ad alta quota per sempre, irraggiungibili da qualsiasi avversario.

Come detto entrambi questi glitch verranno sicuramente corretti da Epic Games con la prossima patch di Fortnite in arrivo questa settimana, al momento la compagnia non ha annunciati nuovi aggiornamenti ma possiamo ipotizzare un update previsto tra mercoledì e giovedì.

Ad aprile avverrà la fine della stagione 2 di Fortnite e la successiva partenza della Season 3, i giocatori sono molto curiosi di scoprire cosa bolle in pentola ma probabilmente dovremo attendere ancora qualche settimana per i primi dettagli sul futuro del Battle Royale più giocato al mondo.