Fortnite: quanto durano e quando finiscono LEGO Fortnite, Rocket Racing e FNFestival?

L'emozionante Big Bang che ha chiuso Fortnite OG ha aperto una finestra sul multiverso di quelle che gli stessi sviluppatori di Epic descrivono come le 'Nuove Esperienze di Fortnite' da vivere sin dalla partenza del Capitolo 5. Per quanto tempo sarà possibile accedere a LEGO Fortnite, Rocket Racing e FNFestival?

Negli anni trascorsi dall'apertura dei server del fenomeno battle royale di Epic, il publisher e sviluppatore statunitense ha abituato i propri utenti a lanciare a cadenza regolare delle modalità e funzionalità inedite, salvo poi 'accantonarle' per fare spazio ad altre attività e, saltuariamente, reintrodurle nei mesi successivi (magari dopo aver apportato dei correttivi).

Sono perciò in tanti a chiedersi se, anche nel caso delle Nuove Esperienze di Fortnite Capitolo 5, bisognerà prepararsi a dire addio alle ricchissime attività proposteci da Epic come quella di LEGO Fortnite che sta macinando record, o come la modalità in stile Rock Band di Fortnite Festival aperta 'col botto' con il concerto ingame di The Weeknd.

Nel caso specifico di LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival, però, Epic Games non ha fornito alcun genere di precisazione sulla 'finestra di accesso' alle rispettive modalità: ne consegue perciò che, al pari di Fortnite Battaglia Reale, Creativa e Salva il Mondo, le nuove attività siano da intendersi come Esperienze permanenti di Fortnite, ovvero come videogiochi a se stanti nel multiverso interattivo del kolossal free-to-play di Epic.

Un ulteriore indizio in tal senso ci viene fornito da Psyonix: nei giorni scorsi, la sussidiaria di Epic Games ha precisato che lo sviluppo di Rocket League proseguirà in parallelo con quello di Rocket Racing, con tanto di proprietà condivisa dei veicoli e delle personalizzazioni e 'tante sorprese' in arrivo per tutto il 2024.