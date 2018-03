Fortnite: durante i caricamenti un insegnante vi invita a non giocarlo in classe

L' aggiornamento 3.4 di giovedì scorso ha introdotto un mucchio di contenuti in, come le sfide della sesta settimana, il Missile Guidato, un evento a tempo limitato e molto altro. Le novità però non terminano qui!

Recentemente il titolo è finito al centro di numerose polemiche poiché, a giudicare da numerose segnalazioni, ha letteralmente stravolto la vita scolastica degli studenti americani. Questi trascorrono gran parte del loro tempo giocando a Fortnite, ignorando le lezioni. Un insegnante, ha così ben pensato di contattare Epic Games scrivendo: "Da quando è uscito Fortnite Mobile, i miei studenti non smettono mai di giocarci in classe. Ho detto loro che vi avrei scritto, ma non mi hanno creduto. Potreste aggiungere questo messaggio nella schermata di caricamento per qualche giorno? 'Mr. Hillmann ha detto di smetterla di giocare in classe'".

A Epic Games, si sa, non è mai mancata l'ironia, e lo ha dimostrato ancora una volta inserendo a tutti gli effetti questo messaggio all'interno del gioco! Chissà se dopo quest'avvertimento gli studenti la smetteranno davvero di giocare in aula (probabilmente no), ma è senza dubbio un'iniziativa simpatica.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Lo avevate già notato nelle schermate di caricamento? Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. Grazie a un recente leak, abbiamo scoperto in anteprima numerosi oggetti cosmetici in arrivo prossimamente.