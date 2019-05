Fortnite: quanto durerà la Stagione 9 del gioco di Epic Games?

Nel corso della giornata odierna, lunedì 6 maggio, Epic Games ha condiviso con il pubblico la prima, attesissima, immagine teaser della Stagione 9 di Fortnite.

Molti giocatori hanno dunque iniziato ad elaborare le prime ipotesi in merito alle caratteristiche speciali che contraddistingueranno questa nuova fase di vita del battle royale. La Community si domanda quale sarà il tema centrale della stagione e per quanto tempo sarà attiva. Su quest'ultimo punto, sembra che un indizio possa provenire da un annuncio Playstation 4 ad essa dedicato. Secondo quanto segnalato dal portale Fortnite News, infatti, quest'ultimo riporterebbe che la stagione 9 di Fortnite avrà inizio in data giovedì 9 maggio e terminerà in data giovedì 1 agosto. Se queste date risultassero definitivamente confermate da Epic Games, la durata complessiva corrisponderebbe a dodici settimane, un periodo leggermente superiore a quello della stagione 8, resa infatti disponibile per dieci settimane.



Ad ora, la software house non ha condiviso con il pubblico dettagli specifici sulla stagione 9, ancora avvolta dal mistero. Attualmente, la mappa di gioco porta ancora i segni dei recenti sconvolgimenti: un evento speciale ha infatti visto verificarsi un'esplosione del vulcano, la quale ha a sua volta distrutto Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio in Fortnite. Cosa attenderà i giocatori nel prossimo futuro?