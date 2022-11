Fortnite: tutto quello che c'è da fare prima della fine del Capitolo 3

Mancano ormai pochi giorni all'evento Frattura e all'inizio di Fortnite Capitolo 4. In attesa che un'altra fase del battle royale targato Epic Games giunga al termine, vi suggeriamo alcune cose da fare prima che la stagione si concluda.

Completate il Battle Pass

Il primo consiglio che vi diamo è ovviamente quello di portare a termine il Pass Battaglia della Stagione 4, dal momento che le sue esclusive ricompense non potranno mai più essere sbloccate. Se non avete acquistato la versione premium del pass, cercate di riscattare tutti i V-Buck gratis, invece se avete acquistato il pass potreste provare a completare tutte le sfide a tempo attualmente attive per scalare quanti più livelli possibile e non limitarvi ad ottenere solo le 100 ricompense di base. Dopo aver ottenuto Spider Gwen al livello 100, infatti, è possibile procedere con lo sblocco di tutti gli stili extra delle skin di Fortnite Stagione 4, i quali includono colorazioni esclusive per la maggior parte dei costumi disponibili con il pass. Sappiate infatti che per ottenere ogni singola ricompensa del pass è necessario raggiungere il livello 200.

Sbloccate Araldo

Sebbene non faccia parte in senso stretto delle ricompense del Pass Battaglia, Araldo è comunque una delle skin gratis che si può ottenere acquistando la versione del contenuto stagionale. A differenza di tutte le altre skin sbloccabili tramite le Stelle della Battaglia, però, il villain della stagione si può ottenere solo ed esclusivamente completando le sue sfide a tempo. Se volete aggiungere la skin, il suo stile aggiuntivo e tutti gli altri elementi del suo set alla vostra collezione, dovrete quindi portare a termine le sfide di Araldo in Fortnite entro l'inizio dell'evento Frattura.

Accumulate i progressi per Cromo Punk

Sebbene non scadano alla fine del Capitolo 3, le sfide per ottenere la skin gratis Cromo Punk in Fortnite andrebbero almeno parzialmente completate questa settimana. Dal momento che l'obiettivo è quello di scalare 50 livelli di un qualsiasi Pass Battaglia entro il 1 gennaio 2023, è ovvio che le ultime sfide stagionali potrebbero garantirvi un bel boost ai progressi della sfida, così che possiate poi completarla senza particolari problemi nelle primissime settimane della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4.

Sfruttate il Pacchetto incarichi Scala-livelli

Se avete bisogno di scalare velocemente qualche livello, potete evitare di acquistare livelli con i V-Bukk e pensare di aggiungere alla vostra collezione il bundle "Scala-livelli di Ayida". L'acquisto del pacchetto sblocca una serie di incarichi il cui completamento permette di salire in pochi minuti di più di 20 livelli e di ottenere anche un esclusivo set di skin con tanto di piccone e stili aggiuntivi. Sappiate però che tutti gli incarichi del bundle resteranno attivi solo fino al 2 dicembre 2022.

Sbloccate Grazia del Duellante

Un'altra iniziativa imperdibile per tutti i giocatori di Fortnite è legata al Black Friday. I giocatori del battle royale possono infatti sbloccare il piccone gratis Grazia del Duellante e, per farlo, è sufficiente che accedano alla versione PC di Fortnite Capitolo 3. Il piccone esclusivo può essere trovato nel negozio ed è acquistabile a 0 V-Buck: una volta completata la transazione, potrete tornare sulle altre piattaforme ed utilizzare anche su di esse lo strumento da raccolta, purché abbiate il cross-save attivo sul vostro account. Vi ricordiamo che l'offerta in questione resterà valida fino alla fine di novembre 2022, dopodiché il piccone andrà acquistato nel negozio oggetti quando verrà messo in vendita.