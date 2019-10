Fortnite: c'è chi ha decifrato tutti i numeri del Buco Nero!

Poco dopo essere apparso, il Buco Nero di Fortnite si è riempito di numeri apparentemente privi di significato, alcuni dataminer hanno scoperto l'intera sequenza, che apparentemente nasconde un messaggio segreto.

11,146,15,62,87,14,106,2,150,69,146,15,36,2,176,8,160,65. Non siamo impazziti, questa è la giunta sequenze dei numeri del Buco Nero di Fortnite che decifrata nasconde il seguente messaggio: "I was not alone. Others are outside the loop. This was not calculated. The zero point is now inevitable."

Zero Point (o Punto Zero) è il nome di una sfida della Season 10 di Fortnite, la quale ha portato alla comparsa del buco nero, apparentemente un piccolo "imprevisto non calcolato", anche se è difficile credere a questa tesi. Nelle ore successive alla comparsa del Buco Nero Epic Games ha cancellato tutti i messaggi dai profili social di Fortnite, secondo i dataminer il gioco resterà offline fino alle 12:00 del 15 ottobre, quando la compagnia pubblicherà l'aggiornamento che darà il via a Fortnite Capitolo 2 e lancerà la versione gratis/free to play di Fortnite Salva il Mondo.

Lo sapevate? Con il Konami Code è possibile attivare un minigioco nascosto nel Buco Nero di Fortnite, incredibile ma vero... e chissà quali altri segreti nasconde il Buco Nero che sta risucchiando l'intera mappa di gioco!