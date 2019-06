Fortnite: c'è chi utilizza l'emote Deep Dub per avere un vantaggio in battaglia

Come già accaduto svariate volte in passato, Epic Games potrebbe aver inavvertitamente pubblicato una nuova emote nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale in grado di dare un netto vantaggio in specifici casi.

L'emote in questione prende il nome di Deep Dub e permette all'avatar di abbassare la testa al livello delle ginocchia. Alcuni giocatori stanno attivando l'emote in corrispondenza di una precisa tipologia di parete, la quale permette di cogliere il nemico di sorpresa e, con l'ausilio di armi a colpo singolo come il Fucile Pesante da Combattimento, di finire in men che non si dica l'avversario. È molto probabile che dovremo attendere un po' prima che il bug venga risolto, dal momento che gli sviluppatori di Fortnite sono in vacanza e gli aggiornamenti in arrivo nelle prossime 2 settimane sono già stati pianificati.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra il funzionamento dell'emote in combattimento, vi ricordiamo che è iniziato oggi l'evento 14 Giorni d'Estate, durante il quale verrà proposta una modalità a tempo diversa ogni giorno e, grazie alle sfide, potrete ottenere delle ricompense esclusive. Avete già provato il nuovo Revolver di Fortnite, disponibile con l'aggiornamento di oggi?