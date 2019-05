Fortnite: c'è un Cyborg-Ninja nella prima immagine teaser della Stagione 9

Confermando che il leak della Stagione 9 di Fortnite Battaglia Reale fosse l'ennesimo fake, Epic Games ha appena pubblicato una nuova immagine della prossima stagione che mostra una delle skin del Pass Battaglia 9.

All'interno dell'immagine non sono nascosti indizi su oggetti o armi in arrivo, ma è chiaramente visibile la figura di una sorta di Cyborg-Ninja che, con tutta probabilità, sarà incluso tra i contenuti del prossimo pass battaglia e avrà degli stili alternativi che andranno sbloccati completando determinate sfide. La presenza di un simile personaggio potrebbe dare ulteriore peso alle ipotesi secondo le quali il tema della Stagione 9 sarà quello dei viaggi nel tempo.

Che si stia per viaggiare nel futuro e scoprire ambientazioni completamente stravolte? Purtroppo al momento non possiamo dirlo con certezza. L'unica informazione che possiamo ormai darvi con sicurezza grazie alla pubblicazione dell'immagine è che l'arrivo della Stagione 9 è fissato al prossimo giovedì 9 maggio 2019. Non resta quindi altro da fare che attendere il pomeriggio di domani, quando arriverà una seconda immagine teaser sui profili social con nuovi indizi sul futuro del gioco.