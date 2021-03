Fortnite: c'è anche un piccone nel nuovo DLC gratis per gli utenti PS Plus

In concomitanza con il debutto della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 ha fatto il proprio arrivo sul PlayStation Store un nuovo pacchetto esclusivo che può essere scaricato gratuitamente dai giocatori del battle royale con un abbonamento attivo al PlayStation Plus.

Il pacchetto in questione resterà disponibile sul negozio digitale di Sony per un periodo limitato e, come al solito, i suoi contenuti potranno essere utilizzati anche sulle altre piattaforme grazie al cross-save.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti cosmetici inclusi nel bundle, il quale comprende anche un piccone che riprende lo stile e il colore dei contenuti proposti in passato per gli abbonati:

Strumento da raccolta "Asce sinaptiche"

Copertura per armi e veicoli "Frenesia cobalto"

Emoji "Ultimo round"

Stendardo

Questo è invece il link per il download del contenuto aggiuntivo, così che possiate raggiungerlo agilmente tramite la versione web dello store (è possibile aggiungere il DLC alla raccolta anche tramite la console o l'applicazione ufficiale PlayStation):

Va precisato che possono accedere a questi oggetti solo gli utenti abbonati al PlayStation Plus e che per aggiungere ogni singolo contenuto all'armadietto occorre avviare il gioco almeno una volta su PlayStation 4 o PlayStation 5 dopo aver riscattato il bundle.

Sapevate che Villa Croft sta per arrivare nella modalità Creativa di Fortnite?