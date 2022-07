Fortnite: c'è Wolverine Zero con la Spada Muramasa nel Pacchetto Crew di agosto

A pochi giorni dall'inizio del nuovo mese, Epic Games ha svelato il nuovo Pacchetto Crew di Fortnite che tutti gli abbonati Crew potranno riscattare a partire dalle ore 02:00 di martedì 2 agosto. Scopriamo assieme tutti i contenuti inclusi.

Il pezzo più pregiato del Pacchetto Crew di Fortnite di agosto 2022 è chiaramente Wolverine Zero, che porta il suo fattore X nella Battaglia Reale direttamente dai fumetti "Fortnite x Marvel: Guerra Zero. Oltre al costume Wolverine Zero, il pacchetto comprende anche il dorso decorativo "Spada Muramasa", una lama leggendaria che può essere sfoderata equipaggiando anche la versione Piccone, e la schermata di caricamento "Il tuo combattimento migliore". In aggiunta, gli abbonati attivi della Crew di Fortnite che accederanno al gioco durante l'evento "Estate di Ordinaria amministrazione" riceveranno automaticamente lo speciale stile "Ciliegia coccolosa" per il dorso decorativo Bibita Neve super-ghiacciata (in aggiunta allo stile predefinito).

Ricordiamo che tra i vantaggi della Crew di Fortnite, al quale è possibile abbonarsi al prezzo di 11,99 euro al mese, figurano anche l'accesso immediato al Pass battaglia della Stagione in corso (attualmente la Stagione 3 del Capitolo 3) e 1.000 V-Buck ogni mese (vengono accreditati nel giorno corrispondente alla data di fatturazione). Avete già osservato l'evoluzione grafica di Fortnite dal 2017 al 2022?