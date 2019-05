Fortnite sarà all'E3 2019 con Summer Block Party e Celebrity Pro-Am

Con un comunicato stampa, Epic Games ha confermato la presenza di Fortnite all'E3 2019, con una serie di eventi live e tornei in programma durante la fiera di Los Angeles. Di seguito, tutti i dettagli.

Il Bus della battaglia è in viaggio verso l'E3 2019 nel centro di Los Angeles sarà presente tutta la squadra. Fai un salto allo stand n.601 di Fortnite nella South Hall del LA Convention Center o prendi un posto da urlo per l'evento Summer Block Party insieme ai tuoi creatori e VIP di Fortnite preferiti.

Ci troverai sullo showfloor dell'E3, nella South Hall del Los Angeles Convention Center, presso lo stand #601, dal 11 al 13 giugno. Divertiti con gli amici nei giochi più amati della modalità Creativa con le nostre postazioni Prova a tempo, Arcade e Giocatore VS giocatore. Ogni giorno ci saranno nuovi giochi da scoprire... Non perderteli! Il nostro stand avrà molto altro da offrire, compresi snack gratuiti da gustare e occasioni per vincere fantastici premi. Porta tutta la squadra, ci sarà qualcosa per tutti. Il Summer Block Party di Fortnite è un evento di due giorni (15-16 giugno) al The Forum di Inglewood, in California, fatto per festeggiare la community di Fortnite insieme ai tuoi creatori e ai tuoi VIP preferiti. Prendi un biglietto oggi stesso per incontrare più di 20 dei tuoi personaggi di Fortnite preferiti, sfrecciare sulle zipline dell'isola e visitare Durrr Burger. Potrai persino completare un Pass battaglia reale per guadagnare oggettistica da collezione mentre ammiri alcune delle più grandi star di Fortnite sul grande schermo.

Sabato 15 giugno, otto squadre da quattro giocatori si affronteranno nel Fortnite Creative Showdown, il primo torneo ufficiale della Modalità Creativa di Fortnite mai trasmesso dal grande palco! Creatori di Fortnite e otto giocatori qualificati uniranno le forze per proteggere i loro VIP e contendersi il titolo di Campioni Creativi. Come posso qualificarmi? Completa la sfida Prova a tempo presso lo stand di Fortnite all'E3 per poter conquistare un posto in una delle otto squadre concorrenti. Se la tua squadra vince, ti faremo volare a New York insieme a un tuo amico per assistere alle finali della Fortnite World Cup!

Domenica 16 giugno, torna il Fortnite Celebrity Pro-Am con cinquanta creatori di contenuti e cinquanta VIP faranno squadra per la Vittoria reale definitiva. Scopri la lista dei partecipanti qui. Non perderti un attimo d'azione! Segui la nostra diretta ufficiale domenica 16 giugno alle 01:30 del mattino ora italiana e lunedì 17 giugno alle 01:30 del mattino ora italiana.