Fortnite: ecco com'è cambiata la mappa dopo l'aggiornamento 6.10

Questa mattina Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 6.10 di Fortnite che ha introdotto il Quad Annientatore e la scheda Eventi nella Battaglia Reale, e i fucili Becchino e Re dei Ratti in Salva il Mondo.

Queste descritte, tuttavia, non sono state le uniche novità, dal momento che sono state applicate diverse modifiche anche alla conformazione della mappa di gioco. Innanzitutto, a est del Crocevia delle Cianfrusaglie è ora possibile trovare una pista da off-road, costruita appositamente per far divertire i giocatori a bordo dei Quad Annientatori, nuovi veicoli capaci di distruggere le pareti. Il circuito è pienamente funzionante, e include il contatore dei giri e i checkpoint. I Quad possono essere trovati sparsi per l'isola a bordo di carrelli trainati da automobili o camper.

Accanto al Tempio Tomato adesso è possibile trovare un camioncino della compagnia Uncle’s Pete Pizza Pit, mentre la ditta delle demolizioni si è nuovamente messa all'opera presso i Pinnacoli Pendenti, che fino a poco tempo fa potevano essere distrutti con un colpo solo grazie ad un bug, ora risolto. Potete visualizzare un'anteprima di quanto descritto nella galleria allegata in calce a questa notizia.

I data miner, intanto, si sono subito messi al lavoro e, analizzando i file della nuova patch, hanno scovato costumi, dorsi, deltaplani e picconi in arrivo in Fortnite Battaglia Reale.