Fortnite: ecco i consigli di Ninja per avere la meglio sui Pro Player

Dopo aver scatenato l'ennesimo polverone mediatico con le sue esternazioni su Parco Pacifico, quel volpone dall'acconciatura color puffo che risponde al nome di Ninja ha voluto offrirci i suoi "preziosi" consigli su come avere la meglio sui pro player di Fortnite.

Nel corso di un evento in livestream su Twitch organizzato in Polonia, il creatore di contenuti a tema Fortnite più famoso (e pagato) del mondo ha infatti suggerito a tutti i giocatori dell'iconico battle royale di Epic Games di adottare una strategia votata all'attacco per avere la meglio sugli utenti più esperti scegliendo di impiegare in battaglia una particolare categoria di armi.

"In ogni gioco competitivo dovete diventare esperti di armi e oggetti che riescono ad abbattere gli avversari con un sol colpo", è stato infatti il suggerimento che Ninja ha voluto dare a tutti gli esploratori dell'isola di Fortnite e, più in generale, agli appassionati di sparatutto votati al multiplayer.

A tal proposito, lo streamer dall'acconciatura più fluorescente di questo braccio a spirale della Via Lattea ha aggiunto che "volete proprio sapere come abbattere i top player? Volete superare in battaglia alcuni tra i più incredibili giocatori e non sapete come fare? Semplice, fate i cecchini e colpiteli dritti in faccia!".

E con questa notizia bomba, chiudiamo l'articolo ricordando a tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale che è disponibile il nostro articolo di approfondimento con tutte le Guide per portare a compimento le Sfide della Settimana 2 della Stagione 8.