Fortnite: ecco Escape the Space Station, una stupenda mappa creata da un giocatore

La Modalità Creativa di Fortnite mette a disposizione un ampio ventaglio di strumenti che permettono ai giocatori di dare libero sfogo a tutta la loro immaginazione nella creazione di mappe personalizzate.

Da quando la modalità è stata lanciata all'inizio della Stagione 7, abbiamo avuto modo di ammirare numerose creazioni molti differenti tra loro: alcune piuttosto semplici, altre invece articolate ed originali. Quest'oggi ve ne mostriamo una in particolare, segnalata dalla redazione di Fortnite Intel. Si chiama Escape the Space Station ed è stata creata dall'utente Hooshen. Pubblicata in versione definitiva lo scorso 8 marzo, questa stupenda mappa sfida i giocatori ad attraversare una stazione spaziale in fiamme e sull'orlo della distruzione: un percorso irto di ostacoli che metterà a dura prova le loro abilità nel platforming.

Hooshen ha fatto sapere d'aver impiegato oltre 50 ore per progettarla edultimarla. Ha persino incluso diverse vie alternative, che quindi forniscono anche una buona dose di rigiocabilità. Potete ammirare la mappa nel video di presentazione che abbiamo allegato in cima alla notizia. Se vi incuriosisce, potete giocarla utilizzando il seguente Codice Isola: 4398-6514-6947. Fateci sapere cosa ne pensate!

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono già trapelate in rete le sfide della Settimana 3 della Stagione 8. Nel negozio di gioco, intanto, è arrivata la nuova skin Cartucciera, perfetta per gli amanti dell'avventura e dei film d'azione vecchio stampo.