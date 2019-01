Fortnite: ecco un modo creativo per usare il pupazzo di neve subdolo

Il nuovo oggetto Pupazzo di neve subdolo in Fortnite ha diversi modi in cui può essere usato, incluso uno che molti giocatori potrebbero non conoscere.

Aggiunto il 22 gennaio come parte dell'aggiornamento v7.20, il pupazzo è un oggetto che può essere posizionato manualmente o indossato come travestimento.

L'oggetto ha 100 punti salute e può servire da scudo per coloro che scelgono di indossarlo, ma i giocatori non possono costruire o usare altri oggetti fino a quando il pupazzo di neve non viene distrutto o passano a un altro oggetto.

Esiste anche un altro modo di usare il Pupazzo di neve per evitare di subire danni da caduta quando cadono, da qualsiasi altezza. Come dimostra un utente di Reddit e vari YouTuber, il segreto è costruire una struttura orizzontale, posizionare manualmente il pupazzo di neve su di essa, saltare e mettersi sopra, quindi modificare la struttura del pavimento e cadere assieme al pupazzo di neve.

Il risultato finale dovrebbe esser il seguente: il giocatore sul pupazzo potrà atterrare in sicurezza sul terreno sottostante senza subire alcun danno da caduta.

L'efficacia di questo trucco è molto situazionale in quanto fornisce un modo molto semplice per scendere da grandi altezze senza dover usare risorse o sprecare altri oggetti. Non è chiaro se questo è stato un effetto voluto e, se non lo è, Epic Games probabilmente lo aggiusterà molto presto per rimuovere il “vantaggio”.