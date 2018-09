Fortnite: ecco il nuovo set Complesso Amatoriale e le altre skin in arrivo in settimana

Puntuale come sempre, questa notte il negozio di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato dando il benvenuto a tanti nuovi oggetti cosmetici, tra i quali spicca il set Complesso Amatoriale.

Tanto per cominciare, hanno fatto il loro debutto due nuovi costumi appartenenti al set Complesso Amatoriale. Stiamo parlando di Stella del Synth (con dorso decorativo Keytar) e Animale da Palcoscenico (con dorso decorativo Tamburo Portatile). Sono entrambi di rarità Epica e sono acquistabili a 1.500 V-Buck l'uno. A completare questo set a tema rock & roll ci pensa lo strumento di raccolta Prima Voce (un microfono con tanto di asta). È di rarità Non Comune e costa 500 V-Buck.

Degna di nota anche l'introduzione del nuovo deltaplano Leggendario Freccia Rovente. Si tratta di una vera e propria auto volante, che ricorda molto da vicino la DeLorean di Ritorno al Futuro, nonostante la colorazione differente. Potete farlo vostro a 1.500 V-Buck. Tutti gli oggetti descritti fino ad ora rimarranno disponibili all'acquisto nel negozio per altre 41 ore.

Grazie ai data miner, possiamo dare un'occhiata anche ai due costumi in arrivo nei prossimi giorni. Il primo è il tenebroso Cloaked Star, di qualità Epica, accompagnato dal dorso decorativo Ghost Portal. L'altro, invece, non ha ancora un nome, poiché sono tuttora assenti i riferimenti nei file di gioco. Possiamo però già farci un'idea sul suo aspetto: indossa una felpa blu e rosa con tanto di occhi e ali sul cappuccio.

Potete dare un'occhiata a tutti i costumi nella galleria che trovate in calce. Ricordiamo che nei giorni scorsi ha preso il via la Settimana 10 della Stagione 5, che offre sfide come "Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati" e "Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green". I giocatori, intanto, non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà quando il cubo viola raggiungerà il lago di Sponde del Saccheggio dando il via alla Stagione 6. Secondo la teoria più diffusa, lo trasformerà in un cratere vulcanico!