Fortnite: ecco la patch 2.2.0 che introduce nuovi punti di interesse e città nella mappa

Nella giornata di oggiha finalmente reso disponibile per il download la patch 2.2.0 per la modalitàdi. L’aggiornamento introduce una lunga serie di novità, a partire da nuovi biomi, punti di interesse e città nel lato occidentale della mappa, ritenuto evidentemente troppo spoglio.

Come potete osservare nell’immagine in calce, la nuova mappa di Fortnite Battle Royale appare molto differente rispetto alla sua precedente versione, e offre adesso ambientazioni più varie, tanti nuovi punti di interesse e ben cinque location inedite: Junk Hill, Haunted Hills, Snobby Shores, Tilted Towers e Shift Shafts. L’update introduce anche alcune modifiche al gameplay e alle armi da fuoco: il fucile d’assalto con mirino adesso non sarà più presente all’interno delle Consegne di rifornimenti (mongolfiere), ma potrà godere di un nuovo mirino più preciso; il lanciagranate ha ripreso il posto del lancia palle di neve; il fuoco amico è stato momentaneamente disattivato; gli oggetti da raccogliere non hanno più la priorità rispetto alla rianimazione dei compagni di squadra; i forzieri vuoti, i pali e i semafori non impediranno più ai giocatori di costruire. La patch ha inoltre aggiunto nuovi effetti sonori, migliorato l’interfaccia utente, corretto svariati bug e migliorato le prestazioni generali. Per tutti i dettagli, rimandiamo al changelog in italiano sul sito ufficiale di Fortnite.