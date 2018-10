Fortnite: ecco secondo Ninja qual è l'arma più sottovalutata nel Battle Royale

Ci sono molte diverse armi in Fortnite Battle Royale, ma Tyler "Ninja" Blevins crede che una di queste potrebbe essere la più sottovalutata dalla maggior parte dei giocatori.

Giocando a Fortnite come al solito, Ninja si è trovato in una fight contro un avversario, e l'arma che ha scelto per cercare di avere la meglio nel combattimento non erano altro che le Dual Pistols. Ciò che è successo, ovvero l'eliminazione dell'avversario con un paio di raffiche ben assestate dal buon Ninja, lo hanno fatto pensare portandolo a ragionare sull'effettiva efficacia di questa particolare tipologia di armi.

Certo, forse la sua affermazione sul fatto che le Dual Pistols siano efficaci e troppo sottovalutate va presa con le pinze, perché il ragazzo non solo ci passa la vita su Fortnite ma pare essere anche un po' più in gamba rispetto alla maggiora parte dei giocatori in circolazione.

Per chi non le conoscesse, le armi sono state introdotte in Fortnite con la patch 4.5. Le Dual Pistols sono un set di pistole Rare o Leggendarie che consentono al giocatore di sparare entrambe con una sola pressione del grilletto. Tuttavia, nonostante i suoi apparenti vantaggi, l'arma (anzi, le armi) non sono mai diventate popolari tra i giocatori, con molti dei migliori giocatori che hanno preferito gli SMG. Come Ninja ha dimostrato nella clip che vedete in calce, se usate correttamente e con una mira precisa, le armi possono essere devastanti, anche a generosa distanza.

Considerando l'influenza che Ninja gode in seno alla community (nonostante abbia chiarito che non diventerà mai un pro player) non sarebbe una sorpresa vedere i giocatori iniziare a usare le Dual Pistols basandosi solo sulla sua opinione.