Fortnite: ecco la skin esclusiva Honor Guard; Unreal Engine 4 ottimizzato su mobile

Nel contesto dell'evento di presentazione di Honor View20 tenutosi a Parigi, la società cinese ha annunciato una partnership con Epic Games, che prevede di migliorare in diversi modi il mobile gaming e di spingere questo business.

Si tratta quindi di un annuncio importante, che porterà diverse novità per i videogiocatori abituati a utilizzare dispositivi mobili. In primis, ovviamente non manca una skin esclusiva per Fortnite destinata unicamente a chi acquista View20. Stiamo parlando del completo denominato Honor Guard, che potete vedere nell'immagine presente qui sopra.

Oltre a questo, però, Epic Games ha annunciato di aver collaborato con la società cinese per ottimizzare il motore grafico Unreal Engine 4, in modo che i giochi basati su quest'ultimo girino al meglio sugli smartphone top di gamma. Le due aziende hanno addirittura parlato di "un'esperienza da console in mobilità". Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, ha dichiarato in merito al nuovo smartphone: "Epic ritiene che offrire esperienze di alta qualità come Fortnite sugli smartphone sia importante per il futuro dei giochi. Honor View20 è un hardware eccezionale e, grazie a questa collaborazione, siamo entusiasti di annunciare che Fortnite funziona a 60 fotogrammi al secondo su Honor View20".

Tuttavia, l'impegno di Honor in campo di mobile gaming non si ferma qui. Infatti, la società cinese ha dichiarato che la fotocamera 3D montata su View20 è attualmente in grado di essere sfruttata per i seguenti titoli motion-controlled: Fancy Skiing e Fancy Darts. Questo significa che è possibile utilizzare la fotocamera dello smartphone come una sorta di Kinect, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto.