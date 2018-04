Fortnite: ecco la skin Raven, debutta domani 6 aprile assieme a un dorso e un deltaplano

Dopo una lunga manutenzione, Fortnite è tornato online con tante novità, tra le quali spiccano il Distributore Automatico e la modalità Esplosivi ad alto potenziale v2, e le sfide della Settimana 7.

Epic Games, tuttavia, già guarda oltre, e ha annunciato la nuovissima skin leggendaria Raven, che potete ammirare nell'immagine di anteprima. Il suo debutto è previsto per domani 6 aprile alle ore 2:00, nel bel mezzo della notte. Pertanto, al vostro risveglio la troverete già tra gli oggetti acquistabili nel negozio. Assieme ad essa, faranno la loro comparsa anche il deltaplano Feathered Flyer e il dorso Iron Cage. La cosa interessante, è che l'aspetto e i nomi di questi tre oggetti erano già noti da diversi giorni ai giocatori, merito delle informazioni scoperte da alcuni data miner.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battle Royale può essere giocata in via del tutto gratuita. Quest'oggi sono partite sette nuove sfide. Una di esse chiede ai giocatori di seguire la mappa del tesoro di Corso Commercio, mentre per completare un'altra è necessario scovare 7 gnomi in differenti location della mappa.