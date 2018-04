Fortnite: la nuova emote Oscilla e gli altri oggetti in vendita oggi 9 aprile

Fortnite Battle Royale può essere giocato in maniera completamente gratuita, ma i giocatori possono decidere di effettuare delle microtransazioni per acquistare oggetti cosmetici che non hanno alcun impatto sul gameplay. A quanto pare, stanno riscuotendo un successo pazzesco.

Epic Games lo sa bene, e continua a rilasciare nuovi oggetti acquistabili. Quest'oggi ha aggiunta la nuovissima emote Oscilla, che potete vedere in azione nella GIF condivisa in calce a questa notizia. Di seguito tutti gli oggetti giornalieri proposti in vendita nel negozio di Battaglia Reale:

Piccone Fenicottero Rosa (Epico) - 1.500 V-Buck

(Epico) - 1.500 V-Buck Emote Oscilla (Raro) - 500 V-Buck

(Raro) - 500 V-Buck Deltaplano Pedina (Non Comune) - 500 V-Buck

(Non Comune) - 500 V-Buck Costume Abbaglio (Raro) - 1.200 V-Buck

(Raro) - 1.200 V-Buck Costume Devastatore (Non Comune) - 800 V-Buck

(Non Comune) - 800 V-Buck Emote Spazza Via la Polvere (Non Comune) - 200 V-Buck

Trovate le anteprime degli oggetti nell'immagine in fondo. Cosa ve be pare? Acquisterete uno di questi oggetti? Quest'oggi, intanto, sono già trapelate in rete le sfide della Settimana 8, che inizierà ufficialmente giovedì 12 aprile alle ore 11:00.

Un piccolo quantitativo di V-Buck può essere ottenuto giocando. Per rimpolpare la propria riserva è però necessario acquistarli nel negozio. Grazie al Pacchetto Principianti è possibile ottenerne 600, mentre normalmente 1.000 V-Buck sono proposti al prezzo di 9,99 euro. Esistono poi sconti sui pacchetti che ne contengono un quantitativo ancora maggiore.