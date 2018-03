Fortnite: il Missile Guidato in azione nel nuovo trailer ufficiale

ha annunciato che il già nutrito arsenale disi arricchirà ulteriormente grazie all'aggiunta di una nuova e potente arma: il

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato i teaser trailer che potete ammirare in apertura di notizia, pregno dell'immancabile ironia che contraddistingue la produzione. A quanto pare, i giocatori potranno controllare la traiettoria del missile, il che apre le porte a innumerevoli nuove possibilità di gameplay. In alcune situazioni, infatti, diventerà più semplice stanare e colpire i nemici nascosti dietro alle coperture.

Non è ancora chiaro quando debutterà all'interno del gioco, dal momento che Epic Games ha solo dichiarato che ciò avverrà "presto". È molto probabile, in ogni caso, che verrà introdotto domani con il consueto aggiornamento del giovedì, che darà anche il via alle nuove sfide settimanali. Pochi giorni fa hanno invece fatto il loro debutto gli Esplosivi C4 Telecomandati.

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad, e che la modalità Battle Royale può essere giocata in maniera completamente gratuita. A partire da domani 29 marzo, gli abbonati Twitch Prime potranno ricevere gratuitamente il Piccone Istigator, che verrà incluso nel Twitch Prime Pack già disponibile dal mese di febbraio.