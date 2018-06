Fortnite ed esport: ecco il primo assaggio della modalità spettatore

Epic Games, oltre ad annunciare la creazione del primo evento esport ufficiale dedicato al suo battle royale, addirittura la coppa del mondo di Fortnite, nel corso del torneo Pro Am all'E3 ha fornito le prime indicazioni su quello che dovrebbe essere il supporto all'ecosistema esport del titolo.

Prima, fondamentale feature: la modalità spettatore. L'assaggio fatto vedere durante il torneo di beneficenza delle celebrità, dovrebbe essere quella potenzialmente utilizzata per tutti i futuri tornei di Fortnite: Battle Royale. Ricordiamo che Epic Games non baderà certo a spese per la nascita e crescita del titolo sotto il profilo esport (l'investimento di $ 100 milioni tra il 2018 e il 2019 per i tornei di Fortnite non dovrebbero esserci dubbi).

Tutti nella community, giustamente, si sono chiesti in che modo lo sviluppatore pensa di agire. Al momento, a parte la modalità spettatore, non molte altre informazioni sono state rese pubbliche per quanto riguarda il format competitivo.

Non sappiamo infatti come verranno organizzati gli eventi, se ci sarà la possibilità di organizzare match privati e molto altro. Eppure, con il Fortnite Pro Am Tournament che si è tenuto all'E3 nella notte italiana, Epic Games è stata comunque in grado di mettere in mostra tutto il potenziale sotto il profilo competitivo del titolo.

Durante la prima partita in "Solo", infatti, gli spettatori e tutti i fan hanno potuto dare una prima occhiata alla "Modalità spettatore" che mostra la posizione di ogni giocatore sulla mappa, insieme ad altre informazioni importanti come la salute del personaggio, l'arma attiva utilizzata e altro.

Ora non ci resta che attendere la prossima mossa di Epic Games.