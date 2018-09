Fortnite: l'edificio distrutto dalla meteora a Pinnacoli Pendenti è ora completo

Alla fine di qualche stagione fa, una meteora aveva distrutto un edificio a Pinnacoli Pendenti. Ebbene, ora i lavori di costruzione sono terminati ed è possibile visitare la nuova struttura che l'ha sostituito. Vediamola assieme.

Tutte le attrezzature da costruzione e le impalcature presenti fino a ieri sono state rimosse e un nuovo edificio si trova ora nel mezzo di Pinnacoli Pendenti. Esso ha quattro piani ed è decorato con i palloncini dell'evento di compleanno di Fortnite. Ci sono anche due gigantesche targhe con dei pesci sulle pareti esterne. Tuttavia, non è chiaro quale sia lo scopo di questo edificio.

In precedenza, prima dell'arrivo della meteora, qui era presente un grande edificio di quattro piani, al posto del quale era inizialmente apparso un cratere. Successivamente, sono iniziati i lavori di costruzione. Mentre questi erano in corso, i giocatori sono anche stati in grado di ad accedere a un piano sotterraneo. Sembra che quest'ultimo rimanga, ma ora fa parte del nuovo edificio.

Quest'ultimo è incluso nella patch 5.40 rilasciata nella giornata di oggi, che ha portato con sé molte altre novità. Per tutte le informazioni in merito, vi consigliamo di consultare questa news. Nella giornata di oggi, sono anche emersi molti leak relativi alle novità in arrivo con i prossimi update, come la personalizzazione dei Battle Bus e le skin delle armi.