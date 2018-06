Fortnite: l'edizione Switch supporta il cross-play con Xbox One, PC e mobile

Dopo settimane di rumor e voci di corridoio, Nintendo ha finalmente annunciato l'edizione Switch di Fortnite: il Battle Royale di Epic Games sarà disponibile per il download sulla console ibrida della compagnia di Kyoto a partire dalle 23:00.

In attesa del lancio, Epic Games continua a condividere dettagli e informazioni su questa nuova edizione. Poco fa, il PR Manager Nick Chester rispondendo alle domande dei fan su Twitter ha confermato che la versione Switch di Fortnite supporta il cross-play con tutte le altre piattaforme a eccezione di Playstation 4. Ciò vuol dire che coloro che scaricheranno il titolo sulla piattaforma di Nintendo potranno giocare liberamente con gli utenti in possesso di una copia per PC, Xbox One e dispositivi iOS e Android (quest'ultima edizione sarà lanciata nel corso dell'estate). Cosa ne pensate di questa feature?

Ricordiamo ai lettori che recentemente Fortnite si è aggiornato con l'update 4.4 che ha introdotto il fucile d'assalto con mirino termico epico e leggendario, oltre a una serie di novità all'interno della mappa di gioco, come il grande campo da calcio nei pressi di Crocevia del Ciarpame per celebrare l'inizio dei Mondiali. Restiamo in attesa di scoprire quali saranno le nuove sfide della settimana del 14 giugno.