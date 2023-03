Fortnite, effetto update 24.10: il frame rate scende a 30 fps per risparmiare energia

Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento del battle royale, il team di Epic Games ha dato il via all'evento Follie di Primavera 2023 di Fortnite: Battaglia Reale, ma non solo.

La patch ha infatti introdotto anche una interessante funzione legata al risparmio energetico. Quest'ultima va ad agire sulla gestione del frame rate all'interno delle versioni di Fortnite: Battaglia Reale per console PlayStation e Xbox.



A partire dal momento dell'installazione dell'aggiornamento 24.10, i momenti di inattività trascorsi nella lobby di gioco saranno caratterizzati da un calo automatico del frame rate, che si attesterà sui 30 fps. Generando nuovi input tramite il controller o entrando in azione in una partita, tuttavia, il frame rate di Fortnite tornerà in automatico a proporre un valore di 60 fps. La nuova feature agisce dunque in maniera automatica, senza necessità che i giocatori selezionino specifiche preferenze o modifichino le impostazioni previste dal free to play.



Come già accennato, accanto alla funzionalità di risparmio energetico, l'ultimo update ha provveduto ad attivare anche lo speciale evento di Pasqua all'interno di Fortnite, che resterà disponibile nel gioco per un periodo di circa due settimane. Tra uova colorate dagli effetti bizzarri e petali di ciliegio a cospargere la mappa, la primavera esordisce nell'universo dell'isola di gioco.