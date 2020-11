Fortnite e le elezioni USA: arriva l'isola creativa dedicata a Biden

L'universo del titolo di Epic Games non è mai stato impermeabile al mondo reale: basti pensare ai numerosi eventi speciali tenutisi in-game, tra i quali possiamo citare il recente concerto di J Balvin in Fortnite: Battaglia Reale.

Ora, a ormai brevissima distanza dalle elezioni per le Presidenziali USA 2020, il free to play accoglie al suo interno un'isola creativa appositamente dedicata allo sfidante democratico Joe Biden. L'ambientazione personalizzata, battezzata "Build Back Better with Biden", è raggiungibile dai giocatori tramite il codice 0215-4511-1823, da utilizzarsi nella modalità Creativa di Fortnite. Al suo interno, è possibile cimentarsi in una serie di sfide a tema, legate al programma socio-economico del candidato Presidente. Ripulire fiumi contaminati da rifiuti industriali, installare pannelli solari o edificare strutture per la diffusione del 5G sono alcuni esempi delle attività disponibili sull'isola. Immancabili poi cabine elettorali sparse per il mondo di gioco, per ricordare l'importanza di partecipare attivamente al processo democratico. Per presentare il contenuto al pubblico, è stato realizzato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

In chiusura, segnaliamo che interessanti novità sembrano essere in dirittura di arrivo per il battle royale, con indiscrezioni che puntano su di un nuovo annuncio per Fortnite ai The Game Awards 2020, evento in programma per il 10 dicembre.