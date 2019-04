Fortnite: l'elicottero si muove ancora. E se stesse cercando qualcosa?

Il misterioso elicottero di Fortnite continua a muoversi in giro per la mappa, come sta ormai facendo da un paio di settimane, e ancora non si conosce cosa si nasconda dietro le sue attività. Con quella di oggi, si è mosso per un totale di 15 volte, in una traiettoria più o meno circolare intorno a Loot Lake.

Nei giorni scorsi era comparso uno scavo proprio in quella zona, ed è stato però completamente ultimato dalla community, che ha scovato alla fine un bunker di metallo. Secondo alcune teorie è da lì che sorgerà Rovina, sul quale al momento ancora si conosce poco, se non che, come rivelato dal creative director Donald Mustard, è il braccio destro del prigioniero.

Molti dunque pensano che l'elicottero stia cercando proprio lui, mentre secondo altre teorie un po' più fantasiose, il velivolo sarebbe in cerca delle rocce rimaste ancora integre, o addirittura del cubo che si era sciolto nel lago, trattandosi della stessa zona. Nessuna di queste ipotesi per il momento è stata confermata. Secondo voi di cosa si tratta?

Nel frattempo, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento di Fortnite, mentre sono arrivate le prime ipotesi sulle Stagioni 9 e 10 di Fortnite. Che l'elicottero abbia qualcosa a che fare con queste ultime?