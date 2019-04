Fortnite: l'Elicottero è ora a Sponde del Saccheggio, sarà nuova location degli scavi?

La Community di Fortnite è ormai abituata alle stranezze e alle sorprese riservate dal mondo di gioco del Battle Royale, spesso protagonista di eventi inaspettati.

Nel corso delle ultime settimane, ad attirare la curiosità di Giocatori e Giocatrici è soprattutto lo strano comportamento di un Elicottero, il quale continua ad aggirarsi nei cieli di Fortnite, cambiando frequentemente la propria collocazione sulla mappa. L'ultimo avvistamento del mezzo di trasporto lo vuole attualmente stanziato presso Sponda del Saccheggio. Come sottolineato da un attento Utente Reddit, attivo sulla piattaforma con il nickname di "Seawood", si tratta addirittura del tredicesimo spostamento del veicolo lungo l'isola di Fortnite. Il Giocatore ha infatti realizzato una mappa riassuntiva dei movimenti dell'elicottero, che vi riportiamo in calce a questa news.



Non sembra ad ora possibile realizzare con precisione quale sia lo scopo o la funzione di questo misterioso mezzo di trasporto, tuttavia, sembra che Sponde del Saccheggio potrebbe essere presto protagonista di un altro interessante evento. In seguito ad alcuni avvistamenti, sembra infatti che la location potrebbe rappresentare il prossimo sito di scavi in Fortnite, dopo che quello di Profondo Stantio è stato invaso dalla lava.



Ad ora, non è chiaro il significato di questi strani avvenimenti, ma ormai si sa: il mondo di Forrnite riserva sempre qualche sorpresa! In tema di novità, Epic Games ha confermato che l'aggiornamento 8.30 introdurrà i Furgoni di Riavvio in Fortnite.