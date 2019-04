Fortnite e l'elicottero: il mezzo si sposta ancora, ecco la nuova location

Continua ad infittirsi il mistero dell'elicottero di Fortnite. Nelle scorse settimane infatti, nella mappa del popolare Battle Royale di Epic Games, era apparso per l'appunto un elicottero, che aveva destato la curiosità della community di giocatori.

Come mai è apparso? Qual è la sua funzione? Domande per ora rimaste senza risposta. Quando poi il velivolo ha cominciato a cambiare location, il mistero si è fatto ancora più appassionante. Stamattina riportiamo l'ultimo aggiornamento sulla posizione dell'elicottero, che attualmente si trova tra il Lago e Laguna Languida.

Un giocatore di Fortnite ha inoltre tracciato una mappa con tutti gli spostamenti del mezzo, che potete vedere in calce alla news. L'elicottero si è mosso per un totale di 11 location e si pensa che continuerà a muoversi. In molti credono che il prossimo spostamento porterà il mezzo al Deposito Polveroso. Staremo a vedere.

L'elicottero non è l'unica stranezza del gioco in questo periodo, visto che sembra siano cominciati degli scavi su Fortnite, e i giocatori stanno cominciando a distruggere dei blocchi di roccia, per motivi per il momento ancora sconosciuti.

Quale sarà il mistero dell'elicottero? Secondo voi cosa sta per succedere all'interno del Battle Royale? Cosa avverrà una volta sgretolate tutte le rocce? Per il momento su Fortnite regnano il mistero e la curiosità.