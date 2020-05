Fortnite: dove eliminare uno scagnozzo in diversi rifugi

Dopo avervi mostrato come nuotare oltre i portelloni dell'Agenzia, in questa mini-guida alle sfide Assalto all'Agenzia di Fortnite vi spieghiamo come completare quella che richiede di eliminare uno scagnozzo in diversi rifugi.

Sull'isola di Fortnite Stagione 2 sono presenti cinque rifugi degli scagnozzi: Eco, Alpha, Charlie, Beta e Delta. Per completare la sfida in questione, non dovrete far altro che visitare tre di questi rifugi ed eliminare uno scagnozzo all'interno di essi, anche nell'arco di più partite.

Dove e come eliminare uno scagnozzo in diversi rifugi di Fortnite

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina e nel video proposto in cima, i punti di accesso ai cinque rifugi degli scagnozzi si trovano nelle seguenti posizioni:

Rifugo Eco : a sud di Sabbie Sudate (dal minuto 3:04)

: a sud di Sabbie Sudate (dal minuto 3:04) Rifugo Alpha : a Parco Pacifico (dal minuto 0:00)

: a Parco Pacifico (dal minuto 0:00) Rifugo Charlie : a est di Scogliere Scoscese (dal minuto 1:22)

: a est di Scogliere Scoscese (dal minuto 1:22) Rifugo Beta : a est di Fattoria Frenetica (dal minuto 0:42)

: a est di Fattoria Frenetica (dal minuto 0:42) Rifugo Delta: a sud-ovest di Lago Languido (dal minuto 2:09)

Una volta giunti sul posto, tutto quello che dovete fare è individuare uno scagnozzo ed eliminarlo. Per portare a termine la sfida dovrete eliminare almeno uno scagnozzo in tre rifugi differenti, scegliendo tra i cinque rifugi che abbiamo elencato in questa mini-guida.

