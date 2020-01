Fortnite: eliminazioni a Rapide Rischiose, Forte Frittella o Idro 16

Dopo avervi spiegato come ottenere le medaglie Avvoltoio Oro, in questa mini-guida alle missioni Rippley vs Slime di Fortnite vi mostriamo dove effettuare le eliminazioni a Rapide Rischiose, a Forte Frittella o a Idro 16.

Questa missione richiede di effettuare 5 eliminazioni a Rapide Rischiose, Forte Frittella o Idro 16. Potete effettuare le 5 eliminazioni anche nell'arco di più partite, in qualsiasi delle tre location indicate. Ma dove si trovano esattamente questi luoghi? Ve lo mostriamo di seguito.

Le posizioni di Rapide Rischiose, Forte Frittella e Idro 16

Rapide Rischiose, Forte Frittella e Idro 16 non sono indicate direttamente sulla mappa come i luoghi indicati. Se non vi ricordate dove si trovano, per rimediare vi basta seguire le nostre indicazioni:

Dove trovare Rapide Rischiose : a ovest di Fattoria Frenetica

: a ovest di Fattoria Frenetica Dove trovare Forte Frittella : a nord-ovest di Sabbie Sudate

: a nord-ovest di Sabbie Sudate Dove trovare Idro 16: a est di Pantano Palpitante

Abbiamo indicato le posizioni di Rapide Rischiose, Forte Frittella e Idro 16 anche sulla mappa riportata a fondo pagina, contrassegnandole con dei cerchi rossi. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le missioni Palla 8 vs Palla Buca, e che a tal proposito vi abbiamo spiegato come rimbalzare su oggetti rimbalzanti in partite diverse.