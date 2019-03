Fortnite Emote: 2 Milly e Backpack Kid rinunciano alla causa legale contro Epic Games

Nei giorni scorsi Alfonso Ribeiro (Carlton di Willy Il Principe di Bel Air) ha abbandonato la causa contro Epic Games, dopo aver portato l'azienda in tribunale, accusandola di aver trasformato la celebre Carlton Dance in una Emote di Fortnite senza alcun permesso. Oggi anche altre star hanno ritirato le accuse lanciate nei mesi scorsi...

A metà febbraio, l'ufficio brevetti americano ha confermato che Ribeiro non possiede alcun copyright sulla Carlton Dance, inoltre abbiamo scoperto che "i passi di danza non possono essere protetti, in particolar modo se riconducibili a semplici routine e non ad una vera e propria coreografia".

Questo ha spinto i legali dell'attore a revocare la causa contro Epic Games e lo stesso è avvenuto nel caso di 2 Milly, Orange Shirt Kid e Backpack Kid, che avevano fatto causa alla società per le emote Milly Rock, Orange Justice e Flossing. I Legali degli artisti citati hanno dunque abbandonato ogni azione legale in merito, al momento il publisher di Fortnite non si è espresso a riguardo, la compagnia ha però sempre dichiarato di "aver agito secondo le leggi vigenti" e di non essersi mai appropriata indebitamente di balletti e passi di danza per creare le emote di Fortnite.