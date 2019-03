Fortnite: l'emote Conga permette di camminare sulla lava senza subire danni

Una delle più grandi novità apparse con l'aggiornamento 8.0 che ha dato il via alla Stagione 8 di Fortnite è senza dubbio il Vulcano, assieme al quale è stato introdotto un ulteriore elemento di disturbo nelle ambientazioni, la lava.

In condizioni normali, il contatto con essa provoca dei danni e induce gli alter ego dei giocatori a saltellare. Un utente, un certo PattyGamer05, ha tuttavia scoperto un modo per attraversare i fiumi di lava senza perdere neppure un punto di energia. In che modo? Semplice, con l'emote Conga! Durante l'esecuzione di questo celebre ed esilarante balletto, è possibile far muovere in avanti il proprio personaggio: quando si sposta sulla lava, a causa di un bug non subisce alcun danno! Giudicate voi stessi guardando il video caricato dall'utente a questo indirizzo.

Il filmato è subito diventato virale ed è stato visto da un numero spropositato di giocatori, anche dal coordinatore della community Sean Hamilton, conosciuto come MrPopoTFS, che è subito intervenuto scrivendo: "Nonostante le mosse da ballo siano davvero hot, camminare sulla lava dovrebbe assolutamente causare dei danni. Ho mandato una segnalazione al team preposto al controllo della qualità". Molto probabilmente, il problema verrà risolto con la prossima patch, prevista tra martedì e giovedì. Nel frattempo, i giocatori in possesso dell'emote Conga possono approfittare di questo trucchetto. A proposito di emote, avete già consultato la lista degli oggetti in vendita oggi 9 marzo?