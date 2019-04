Fortnite Endgame: Guida alla sfida Raccogli Gemme dell'Infinito

Tra le prime sfide dell'evento Endgame di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di raccogliere tre Gemme dell'Infinito sul campo di battaglia. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo.

Questa sfida potrà essere completata nella nuova modalità a tempo limitato Endgame dedicata all'omonimo kolossal cinematografico Avengers: Endgame, uscito proprio di recente in sala. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Raccogli Gemme dell'Infinito (0/3)

Per portare a termine questa sfida dovrete raccogliere tre Gemme dell'Infinito durante le partite di Endgame. Potrete farlo solo giocando nel team di Thanos, dato che l'obiettivo di questa squadra sarà proprio quello di raccogliere sei Gemme dell'Infinito.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, giocando nel team di Thanos avrete la possibilità di raccogliere le Gemme dell'Infinito. Un messaggio a schermo vi avviserà che una di queste gemme sta per cadere dal cielo: a questo punto sollevato lo sguardo al cielo, prestando attenzione alla comparsa di una sottile colonna di luce. Questa indicherà la direzione e il punto di atterraggio della Gemma dell'Infinito, permettendovi di raggiungerla il prima possibile.

Una volta che vi sarete avvicinati a sufficienza alla gemma, per ottenerla dovrete tenere premuto il tasto di raccolta per 5 secondi. Durante il processo di raccolta, assicuratevi che non ci siano nemici nei dintorni, contando possibilmente sull'aiuto dei compagni di squadra.

A proposito del nuovo evento Endgame, sulle nostre pagina vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Infliggi danni mentre galleggi in aria con i repulsori di Iron Man.