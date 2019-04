Fortnite Endgame: Infliggi danni in aria con i repulsori di Iron Man

I giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle sfide del nuovo evento Endgame. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Infliggi danni mentre galleggi in aria con i repulsori di Iron Man".

Questa sfida sarà disponibile nella nuova modalità a tempo limitato Endgame dedicata all'omonimo kolossal cinematografico Avengers: Endgame, uscito proprio di recente in sala. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Infliggi danni mentre galleggi in aria con i repulsori di Iron Man (0/1.000)

Per completare questa sfida dovrete infliggere almeno 1.000 danni agli avversari mentre galleggiate in aria con i repulsori di Iron Man.

Naturalmente, per prima cosa dovrete procurarvi i repulsori di Iron Man sul campo di battaglia. Come fare se giocate nei panni degli umani? In tal caso vi basta aprire i vari forzieri disseminati nella mappa, fino a quando non troverete i repulsori di Iron Man. Una volta che ci sarete riusciti, non vi resta che equipaggiarli, alzarvi in volo e sparare ai nemici mentre galleggiate in aria. L'obiettivo della sfida verrà raggiunto non appena avrete accumulato in totale almeno 1.000 danni, come potete vedere nel filmato proposto in cima.

Portando a termine questa sfida otterrete in ricompensa 500 XP per il Pass Battaglia della Stagione 8.