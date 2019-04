Fortnite Endgame: terzo set di Sfide disponibile, ecco come completarle

A partire da oggi pomeriggio è disponibile il terzo set di sfide di Fortnite Endgame, il nuovo evento a tempo limitato del Battle Royale di Epic Games dedicato agli Avengers. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine tutte le nuove sfide.

Di seguito elenchiamo le nuove sfide dell'evento Endgame di Fortnite, spiegandovi come completarle. Tra parentesi indichiamo la ricompensa prevista per il completamento di ogni sfida.

Infliggi danni con lo scudo di Captain America (0/1.000) (Icona Scudo)

Per portare a termine questa sfida dovrete infliggere almeno 1.000 danni agli avversari utilizzando lo scudo di Captain America. Cosa bisogna fare per procurarsi quest'arma sul campo di battaglia? Per prima cosa, sarà necessario giocare nella squadra degli eroi. Una volta atterrati sull'isola, non vi resta che andare in giro per la mappa e aprire i vari forzieri che incontrerete lungo il cammino, fino a quando non sarete riusciti a trovare lo scudo di Captain America.

Ci vorrà un pizzico di fortuna e una discreta dose di pazienza. Non appena avrete trovato lo scudo, tutto quello che dovete fare è lanciarlo contro gli avversari, fino a infliggere almeno 1.000 punti danno.

Infliggi danni con il fucile laser dei Chitauri (0/500) (500 Punti Esperienza)

In questo caso dovrete giocare nel team di Thanos, vestendo i panni di un Chitauri. Una sfida piuttosto semplice, dal momento che vi basterà utilizzare il vostro fucile laser in dotazione per infliggere almeno 500 punti danno agli avversari. Il fucile ha una buona gittata, quindi potrete provare a colpire i nemici anche da una discreta distanza.

Vinci partite di Endgame come Chitauri o Thanos (0/3) (Spray Guanto dell'Infinito)

Il titolo della sfida è piuttosto esplicativo. Per completarla non vi resta che vincere tre partite di Endgame giocando nei panni di Chitauri o Thanos.

Parlando delle altre sfide dell'evento Endgame di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come raccogliere Gemme dell'Infinito.