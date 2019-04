Fortnite x Avengers: Sfide e le ricompense del nuovo evento EndGame!

Il lancio dell'aggiornamento 8.50 di Fortnite offre ai dataminer l'opportunità di scoprire le Sfide e le ricompense dell'evento crossover dedicato al kolossal cinematografico Avengers Endgame ambientato nell'universo Marvel.

Come illustra il dataminer FortTory sulle pagine del suo profilo Twitter, la lista delle attività da svolgere per superare le Sfide di Fortnite Endgame sembra essere particolarmente ricca di obiettivi da completare utilizzando in battaglia le armi e le abilità degli Avengers, dei Chitauri e di Thanos.

Infliggi 1.000 punti danno mentre si utilizzano i Repulsori di Iron Man

Raccogli 3 Gemme dell'Infinito

Gioca 7 partite a Fortnite Endgame

Infliggi 1000 punti danno lanciando il Martello di Thor

Infliggi 100 punti danno mentre voli con il Jetpack dei Chitauri

Effettua 5 eliminazioni in diverse partite di Endgame

Infliggi 1000 punti danno con lo Scudo di Captain America

Infliggi 500 punti danno con il fucile laser dei Chitauri

Vinci 3 partite di Endgame come Chitauri o come Thanos

Infliggi 500 punti danno in meno di 10 secondi utilizzando l'Arco di Hawkeye

Infliggi 500 danni con l'Energy Launcher dei Chitauri

Vinci 3 partite di Endgame con la squadra di Eroi

Stando sempre alle informazioni raccolte dai dataminer, tra le ricompense ottenibili completando queste Sfide troveremo uno spray del Guanto dell'Infinito e uno splendido deltaplano a forma di aereo Quinjet della SHIELD. Per tutte le restanti informazioni sulla nuova MAT, vi riproponiamo il nostro approfondimento sull'evento Fortnite Endgame.