Fortnite: entra in Cabina del Telefono o Bagno Chimico per diventare l'eroe più supereroe

Dopo avervi mostrato dove trovare le due pistole di Deadpool, in questa mini-guida vi spieghiamo come completare l'altra sfida di Deadpool della settimana 7 di Fortnite: quella che richiede di entrare in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l'eroe più supereroe.

Si tratta di una sfida molto facile, che richiede semplicemente di entrare in un bagno chimico o in una cabina del telefono per trasformarvi in un eroe molto particolare! Vediamo come portarla a termine.

Dove e come entrare in una Cabina del Telefono o in un Bagno Chimico

Le cabine del telefono non sono altro che le cabine telefoniche rosse, mentre i bagni chimici sono i bagni esterni di colore blu. Dove è possibile trovarli?

Sia le cabine del telefono che i bagni chimici sono sparsi in tutta la mappa di Fortnite. Potete trovarli un po' dappertutto, in particolare all'interno delle basi spia. Noi vi consigliamo di recarvi a nord di Spiagge Sudate, sul piccolo isolotto che abbiamo cerchiato di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, infatti, qui troverete a pochi centimetri di distanza sia una cabina del telefono che un bagno chimico. Non dovrete far altro che entrare in uno di essi!

A proposito di missioni e sfide di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare tutte le sfide Skye della settimana 7.