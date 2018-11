Fortnite: Epic accontenta un fan di 8 anni pubblicando la sua Skin

Nella giornata di oggi il negozio di Fortnite ha accolto una serie di nuovi oggetti in vendita, tra cui la skin Tenero Difensore. Il costume è basato su un disegno realizzato da un giovanissimo fan del gioco.

Un paio di mesi fa, l'utente di Reddit tfoust10 pubblicò il concept di una skin di Fortnite disegnata dal figlio Connor di soli 8 anni. Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, accanto al disegno c'era anche la seguente richiesta: "Caro Fortnite, aggiungi per favore nel gioco una skin chiamata Chicken Trooper."

Il costume ritraeva un personaggio dalle sembianze di un pollo, una trovata che sembrerebbe intonarsi alla perfezione con il Giorno del Ringraziamento. Non a caso, per celebrare la festività Epic Games ha deciso di pubblicare nel negozio di Fortnite dei nuovi oggetti a tema con la famosa festività americana. Tra questi troviamo anche la nuova skin Tenero Difensore, basata a tutti gli effetti sul concept creato dal giovanissimo fan del gioco.

Alla fine, dunque, Epic Games ha deciso di premiare la creatività del ragazzino, esaudendo il suo desiderio e pubblicando la sua skin nel negozio di Fortnite Battaglia Reale. Cosa ne pensate?

