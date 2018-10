Fortnite: Epic acquisisce Kamu, società specializzata in sicurezza e misure anti-cheat

Fortnite, come tutti i giochi multiplayer competitivi, attira a sé numerosi malintenzionati che cercano di barare e ottenere vantaggi di gameplay per prevalere sugli altri. L'incredibile popolarità del titolo non fa che accrescere il problema, ma Epic Games ha dimostrato di avere molto a cuore il problema.

Il CEO Tim Sweeney ha infatti annunciato l'acquisizione Kamu, compagnia finalndese responsabile del software Easy Anti-Cheat, implementato da oltre 80 giochi ed utilizzato per proteggere oltre 100 milioni di giocatori in tutto il mondo. Kamu inizierà fin da subito al lavorare a Fortnite, per assicurare al titolo una protezione di tutto rispetto.

"Creare a lanciare un gioco oggigiorno è una grande sfida, e solo metà della battaglia", ha dichiarato Sweeney. "Gli strumenti di Kamu per la gestione dei giochi live aiutano gli sviluppatori a far crescere e a sostenere con ottimi risultati i titoli dopo il lancio".

Epic Games ha già dimostrato in passato di tenere molto alla sicurezza del suo gioco, al punto da portare in tribunale un quattordicenne accusato di aver "attivamente promosso, distribuito ed invogliato altri giocatori ad usare software per il cheating".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni sono attive le sfide della Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale. Un leak delle scorse ore, intanto, ha svelato i primi dettagli sull'evento di Halloween di Salva il Mondo.