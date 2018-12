Fortnite: Epic annuncia l'arrivo delle spade con un nuovo trailer!

Ancora una volta, i data miner c'hanno visto giusto. Le Spade stanno davvero per arrivare in Fortnite Battaglia Reale, come annunciato da Epic Games con un teaser trailer pubblicato su Twitter!

Nel breve filmato è possibile vedere il Re dei Ghiacci estrarre dal suolo questa nuova arma, come se fosse un novello Re Artù. Non a caso, nella descrizione si legge: "Un'arma adatta ad un Re". Non è ancora chiaro se la spada verrà resa disponibile nelle modalità classiche oppure sarà confinata ad una MAT, per evitare di alterare il bilanciamento del gioco. Ciò che è certo, è che le spade saranno a tutti gli effetti le prime armi da mischia a debuttare nella Battaglia Reale, ad esclusione dei picconi, che non possono essere considerati come dei veri e propri strumenti d'attacco.

Epic Games non ha fornito molte informazioni al riguardo, ma molto probabilmente le spade faranno il loro lancio con il prossimo aggiornamento settimanale della Stagione 7, atteso tra domani e giovedì. Con il nuovo update verrà anche introdotta la barra della salute dei veicoli, grazie alla quale i giocatori potranno farsi un'idea più chiara sullo stato del loro mezzo di locomozione durante gli scontri a fuoco.